Agil Etemadi verdedigt het doel bij De Graafschap in bekerduels

DOETINCHEM - De Graafschap wil dinsdagavond het nare gevoel van de flinke nederlaag vrijdag tegen Heracles wegspoelen. Dat moet dan gebeuren in het bekerduel met VVSB in Noordwijkerhout.

Trainer Henk de Jong kan geen beroep doen om Fabian Serrarens. Hij is voor drie duels geschorst. 'Omdat hij nog een wedstrijd voorwaardelijk had staan van vorig seizoen tegen Fortuna, is het nu 2+1', zegt trainer De Jong. 'Ik heb met Fabian gesproken en heb natuurlijk de beelden gezien. Hij was te laat en rood was terecht. Nee, hij was niet gefrustreerd zei hij tegen mij.'

De logische vervanger voor Serrarens is Jordy Thomassen die een kans kreeg tegen VVV Venlo, maar zich niet kon onderscheiden. Een week later zat de spits weer op de bank. Omdat De Graafschap Anthony van den Hurk echter naar FC Eindhoven liet gaan, kan De Jong de komende weken nauwelijks keuzes maken in de punt van de aanval. Thomassen zal dinsdag tegen tweededivisionist VVSB zeker beginnen.

Daarnaast keept Agil Etemadi. 'De doelman die niet in de competitie keept, doet de beker', zegt De Jong die vorig seizoen ook al die keuze maakte. Toen verliep het bekeravontuur desastreus voor De Graafschap. Kozakken Boys schakelde de profs al in de eerste ronde uit na strafschoppen.

'Verder laat ik het zo veel mogelijk zo staan', zegt De Jong over de rest van zijn elftal dat de komende weken onder behoorlijke druk staat. Op de rol staan met Willem II en SC Heerenveen immers twee thuiswedstrijden waarin De Graafschap punten moet halen om niet nog dieper weg te zakken.

Opstelling De Graafschap: Etemadi, Abena, Vet, Straalman, Owusu; Bakker, Nijland, Klaasen; Van Mieghem, Thomassen en El Jebli