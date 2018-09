Vermeende loverboypraktijken bij zorginstelling Hoenderloo, PvdA gaat Kamervragen stellen

HOENDERLOO - De PvdA gaat Kamervragen stellen na mogelijke loverboypraktijken bij zorginstelling de Hoenderloo Groep. Een voormalig groepsleider van de Apeldoornse jeugdinstelling moest maandag voor de rechter verschijnen, omdat hij mogelijk een minderjarige cliënte van de instelling tot prostitutie zou hebben gedwongen.

Kacim D. wordt verdacht van mensenhandel en het uitbuiten van de destijds minderjarige cliënte. Hij zou het meisje in 2014 via zijn werk als groepsleider in Hoenderloo hebben ontmoet op het schoolplein van de instelling. D. zou vervolgens een relatie met het meisje zijn aangegaan en haar gedwongen hebben tot prostitutie.

De Hoenderloo Groep, onderdeel van Pluryn, is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar met complexe gedragsproblemen. De instelling heeft meerdere locaties, een deel van de cliënten woont op de locaties en gaat er ook naar school.

D. werd in 2014 van de instelling geschorst. De reden van het vertrek wordt maandag in de rechtszaal 'een privézaak' genoemd waarvan hij in 2014 werd vrijgesproken.

'Enorm geschrokken'

Tweede Kamerlid Attje Kuiken schrok zo van het bericht, dat zij Kamervragen gaat stellen. 'Dit soort kwetsbare meisjes of jongens horen veilig te zijn in een instelling waar ze zijn opgenomen. Als dat niet het geval is, is dat natuurlijk onacceptabel.'

Luister hier het hele gesprek met Attje Kuiken op Radio Gelderland terug:

'Patroon'

Onlangs werden door De Gelderlander soortgelijke onthullingen gedaan over jeugdinstelling de Heldringstichting in Zetten en een instelling in Oosterhout. Kuiken spreekt van een patroon.

'Het is niet de eerste keer dat een dergelijke instelling, waar de veiligheid van kwetsbare meisjes niet meer gewaarborgd kon worden, in het nieuws komt. Ik wil van de minister weten wat hij daaraan gaat doen, wie er onderzoek gaat doen en wat we gaan doen om dit te voorkomen. Want dit is niet te accepteren', aldus Kuiken.

'Uit de lucht gegrepen'

Volgens de advocaat van de verdachte is de Hoenderloo Groep 'uit de lucht gegrepen'. De verdachte werkt inderdaad als pooier in de prostitutie, maar op legale wijze en pas na 2014. Daarnaast woonde het meisje, dat de verdachte aanklaagt, volgens de advocaat in die periode op een andere plek dan waar de verdachte werkzaam was.

'Het meisje zat op een gesloten afdeling waar hij nooit had kunnen en mogen komen', aldus de advocaat. Ze zouden elkaar op het Marktplein in Apeldoorn tijdens het uitgaan hebben ontmoet.

De verdachte zit al drie maanden vast en zou 'geen hap meer door zijn keel krijgen'. De advocaat pleit daarom om de hechtenis te beëindigen. De rechter zei hier maandag geen gehoor aan te geven.

'Link Hoenderloo en verdachte jammer'

Ook de Hoenderloo Groep betreurt de link tussen de instelling en de verdachte. 'Tijdens zijn werkzaamheden is hij getoetst en heeft hij nooit contact met de meisjes gehad', zegt Marian Draaisma, woordvoerder van de instelling. 'Misschien heeft dit buiten de instelling om plaatsgevonden. Maar volgens het dossier is de verdachte pas na 2014 met prostituees gaan werken.' Draaisma erkent wel de kwetsbaarheid van de meisjes.

De verdachte legt in oktober een inhoudelijke verklaring af. Op 21 januari 2019 volgt de inhoudelijke behandeling van de zaak.