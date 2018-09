De Graafschap drie duels zonder Serrarens

DOETINCHEM - De Graafschap moet het drie wedstrijden doen zonder Fabian Serrarens. De spits van de Doetinchemmers ging akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager na zijn rode kaart vrijdag in het duel met Heracles Almelo.

Serrarens werd in de slotfase van de verloren uitwedstrijd (4-0) met rood van het veld gestuurd. Het was scheidsrechter Erwin Blank ontgaan dat de spits op het been van Lerin Duarte ging staan, maar op advies van de videoarbitrage en na het terugkijken van de beelden trok hij alsnog rood.

De spits mist nu de bekerwedstrijd dinsdag tegen VVSB en de competitieduels met Willem II en SC Heerenveen op De Vijverberg. Serrarens kan na de interlandperiode weer meedoen in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard, dat net als De Graafschap naar de eredivisie promoveerde.

Serrarens maakte dit seizoen twee van de vier doelpunten van De Graafschap. De Superboeren staan zestiende en hebben vier punten, eentje meer dan NAC Breda en FC Groningen.