EDE - Aan de Proosdijerveldweg in Ede is maandagmorgen een hennepkwekerij ontmanteld. Eén verdachte werd aangehouden.

De hennepkwekerij bevond zich in de woning en was nog in werking. Volgens de wijkagent was er ook weer geknoeid met de elektra wat gevaarlijke situaties oplevert voor verdachte en omwonenden.

Om hoeveel planten het ging is onbekend.