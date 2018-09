Winterswijk hakt knoop door over onbewaakte spoorwegovergangen

WOOLD - Het college van Winterswijk wil de spoorwegovergang aan de Veldhorstweg beveiligen en de overweg aan de Klandermansweg opheffen. Dat meldt de gemeente maandag.

In maart vorig jaar stemde de gemeenteraad er al mee in dat samen met ProRail vijf niet-beveiligde overwegen in Winterswijk worden aangepakt. Toen werd ook besloten dat twee van de vijf beveiligd zouden worden en de overige drie zouden worden opgeheven. Voor de Veldhorstweg en de Klandermansweg was nog niet bepaald welke overweg beveiligd zou worden of zou verdwijnen.

Nu is duidelijk dat wat het college betreft de overwegen aan de Veldhorstweg en Huttenweg worden beveiligd. Aan de Vreehorstweg, Klandermansweg en Greverseweg zullen de overgangen verdwijnen.

Belangen betrokkenen zorgvuldig gewogen

'We hebben de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig gewogen. Wij denken dat dit voorstel de beste oplossing is om het spoor in Winterswijk veiliger te maken', zegt wethouder Wim Aalderink.

In april van dit jaar maakte Omroep Gelderland een uitgebreider verhaal over onbewaakte spoorwegovergangen in Gelderland nadat een 19-jarige automobilist om het leven kwam toen zijn auto werd geraakt door een trein bij een spoorwegovergang bij Lintelo.

Zie ook: Voorlopig geen betonblokken voor onbewaakte spoorwegovergangen