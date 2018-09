Het wordt koud komende nacht: vorst aan de grond

ARNHEM - Er komen enkele koude nachten aan. De nacht naar dinsdag wordt het koudst: het kan op sommige plekken in Gelderland aan de grond gaan vriezen, zegt weerman Jordi Bloem van MeteoGroup.

Dat gebeurt in elk geval op de Veluwe, verwacht Bloem. Uniek is het niet, het komt in deze tijd van het jaar vaker voor. Op 'neushoogte' wordt het op de Veluwe een graad of 2.

Dinsdag overdag wordt het 15 à 16 graden, met vrij veel zon en weinig wind. Het blijft droog. Bloem: 'De dagen erna verlopen ook mooi. 's Nachts is het nog koud, maar woensdag overdag kan het 18 graden worden. Donderdag zonnig en droog en maxima van 20 of 21 graden.'

Vrijdag zakt de temperatuur naar 15 of 16 graden. Er is dan minder zon, maar het blijft droog.