Heel Hattem op z’n Middeleeuws’ best

HATTEM - Marry Bruins en de andere dames van De Stichting Instandhouding Historische Kleding (SIHK) uit Hattem borduren letterlijk en figuurlijk verder op de nalatenschap van tientallen historische kostuums. Ze maken ‘nieuwe oude kostuums’ en zorgen dat de bestaande in goede staat blijven.

Half Hattem komt in de weken voor het Dikke Tinne Festival bij ze over de vloer om te passen en huren, want op zaterdag 22 september wil iedereen er op z’n middeleeuws best bijlopen.