Carnavalsgroep Didam houdt moed na brand en start crowdfunding

DIDAM - De leden van de door een brand getroffen Didamse carnavalsgroep Deurtraejers houden de moed erin en gaan ervan uit dat zij volgend jaar alsnog met het carnaval mee kunnen rijden. De brand verwoestte zaterdag hun bouwschuur, wagen en apparatuur. Maar er gloort licht aan het einde van de tunnel.

'Tijdens het lassen zijn er een paar vonken overgeslagen naar het papier-maché', legt bouwer Roy Egbers uit over de oorzaak van de brand. 'Toen was het niet meer te houden. We hebben alles er aan gedaan om het te blussen.'

Kijk hier naar het interview. Tekst loopt door onder de video:

De groep is erg aangeslagen door het drama. 'We zijn er wel kapot van. De ergste nachtmerrie was dit wel, dat dit zou gebeuren.'

Vlam in gezicht

Egbers was tijdens de brand aanwezig in de schuur en liep daarbij brandwonden op. 'Op een gegeven moment stonden een aggregaat en een oude Puch in brand en die probeerde ik eruit te trekken', legt de bouwer uit. 'Daarbij is een vlam in mijn gezicht geslagen en ben ik verbrand."



Toch is er voor de groep nog een lichtpuntje aan de horizon: 'Hij is niet helemaal afgeschreven. Het geraamte staat nog. We hebben veel aanbod gekregen van andere groepen die ons graag willen helpen.'

Opbouwen en weer door

De groep probeert de aankomende tijd weer op te bouwen, om toch een wagen klaar te hebben voor februari. 'We staan er positief in met de hele groep'', aldus Egbers.

'We gaan zeker door en er komt zeker weten een carnavalswagen.' Het streven is om die op de originele plek in Didam af te maken. 'Zo snel mogelijk opbouwen hier en weer door.'

Crowdfunding

De groep heeft minimaal vijftienhonderd euro schade geleden. 'Dat hebben we in vijf jaar tijd opgebouwd en in een paar minuten is het weg', licht de bouwer terneergeslagen toe.

Om dit in korte termijn weer bij elkaar te krijgen heeft de groep een crowdfundingsactie opgezet. 'We hebben er vertrouwen in. Er zijn al een hoop mensen die sponsoren, zodat er genoeg geld binnenkomt en we toch weer door kunnen.'