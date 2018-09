Deel dit artikel:













Bejaarde vrouw (79) dupe van zakkenroller

ZALTBOMMEL - Een inwoonster van Zaltbommel (79) is ruim duizend euro lichter door zakkenrollerij in de supermarkt van Albert Heijn aan de Steenweg. Help jij deze zaak op te lossen?

De vrouw doet op 30 juni boodschappen. Bij de kassa merkt ze dat haar portemonnee is verdwenen. Diezelfde dag wordt meerdere keren veel geld van haar rekening gehaald. Dit gebeurt bij de Rabobank en de SNS Bank in Zaltbommel. Op camerabeelden is de diefstal van de portemonnee niet te zien. Het slachtoffer herinnert zich even te hebben gepraat met een man. Bekijk de foto's die we laten zien van deze pinner. Herken je hem of heb je andere informatie die leidt tot het oplossen van deze zaak, bel dan de politie op 0800-6070 of (Meld Misdaad Anoniem) 0800-7000. Het zaaknummer luidt 2018330171. Ook kun je het digitale tipformulier invullen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52