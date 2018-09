Koptelefoon verdwenen bij Mediamarkt in Doetinchem

De diefstal wordt een dag later ontdekt door een medewerker die een lege doos aantreft, waar een hoofdtelefoon van het merk JBL in hoort te zitten.

Bekijk de beelden van de bewakingscamera's van Mediamarkt.

Weet je om welk duo het gaat of heb je andere informatie die kan leiden tot het oplossen van deze diefstal, neem dan contact met de politie. Dat kan door het invullen van het tipformulier van de politie, maar je kunt ook bellen naar 0800-6070 of (anoniem) 0800-7000. Gebruik in alle gevallen het zaaknummer 2018343827.