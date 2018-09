Crossmotor gestolen uit opslag

Shurgard blijkt op 27 juni ongewenst bezoek te hebben gehad van meerdere personen in een witte bestelbus, zo blijkt uit camerabeelden. Shurgard merkt dat meerdere sloten van containers zijn doorgeknipt met een betonschaar.

Aanvankelijk lijkt het er op dat er niets wordt vermist, totdat de Arnhemmer verhaal komt halen. Zijn oranje KTM crossmotor is verdwenen uit de opslagbox. Op beelden van bewakingscamera's is te zien dat de crossmotor wordt meegenomen, de lift in.

Het bedrijf Shurgard is alleen toegankelijk voor mensen met een pas en een pincode. Uit onderzoek komt naar voren dat een huurder van een opslagbox zijn pas is kwijtgeraakt; de dieven zijn waarschijnlijk met die pas binnengekomen.

Bekijk de beelden.

Weet je meer over de inbraak bij Shurgard in Arnhem? Neem dan contact op met de politie op 0800-6070 of (Meld Misdaad Anoniem) 0800-7000 en gebruik als zaaknummer 2018283164. Online tippen kan ook met het formulier van de politie. Wil je informatie delen die met de diefstal van de oranje crossmotor te maken heeft, gebruik dan het zaaknummer 2018357228.