Mannen beroven muziekleraar van peperdure saxofoon

ZEVENAAR - Een inwoner van Zevenaar (54) is afgelopen donderdagavond beroofd van zijn saxofoon. Dit gebeurde ter hoogte van de Fergusonbrug tussen Oud-Zevenaar en Zevenaar.

De man, hij is op de fiets, wordt rond 20.30 uur door twee mannen tegengehouden. Ze pakken de rugzak met daarin de saxofoon af van hun slachtoffer en een andere tas uit diens fietstas. Daarna rennen beide mannen weg richting Oud-Zevenaar.

Het slachtoffer wil achter beiden aan gaan, maar voelt zich overrompeld. Ook heeft hij geen mobiele telefoon bij zich om de politie te waarschuwen.

De man is niet alleen zijn muziekinstrument (merk Selmer) kwijt, maar ook muziekboeken, cd's en een tablet; de man is muziekleraar. Volgens de importeur is de nieuwwaarde van de geroofde alt saxofoon circa 6900 euro. Het blaasinstrument is niet meer verkrijgbaar, het is een zogenoemde Limited Edition.

Mannen zeiden niets

Beide mannen hebben niets tegen hun slachtoffer gezegd. Wel hoorde hij ze voordat ze hun slag sloegen, tegen elkaar mompelen in een taal die hij niet verstond.

Het slachtoffer is enkele dagen na het gebeurde nog zwaar onder de indruk van wat hem is overkomen.

Bureau GLD besteedt woensdagavond aandacht aan deze zaak. De uitzending begint om 17.20 uur.