Pinpas weg na avondje bioscoop

De pas blijkt te zijn gestolen op 1 mei. De eigenaar is een avondje naar de bioscoop in Apeldoorn en na afloop van de film is zijn portemonnee weg. Daarin zitten behalve zijn bankpas en contant geld zijn rijbewijs, zorgpas en kentekenbewijs.

De dief heeft tijdens de voorstelling de portemonnee uit de jas gehaald.

Op beelden is te zien dat de dief sigaretten en blikjes drinken contactloos afrekent bij de Albert Heijn aan de Talingweg in Apeldoorn.

Herken je deze man? Neem dan contact op met de tiplijn van de politie: 0800-6070 of, als je anoniem wilt blijven, 0800-7000. Vergeet het zaaknummer niet: 2018199506. Het invullen van het digitale tipformulier kan ook.