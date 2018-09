Fabriek AkzoNobel werkt op 'halve kracht' door staking

WAPENVELD - Bij de fabriek van AkzoNobel in Wapenveld hebben zo'n 60 medewerkers het werk neergelegd. Het gaat om een 48 uursstaking voor een betere cao. Andere vestigingen volgen.

'Er wordt op halve kracht gewerkt', zegt een woordvoerder van AkzoNobel. 'Wij zijn verbaasd dat de bonden voor staken hebben gekozen, omdat we met de bonden nog in gesprek zijn. We roepen ze op om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen.'

FNV-bestuurder Erik de Vries zegt dat de staking om 6.00 uur is begonnen. Zo'n 60 medewerkers kwamen toen bij elkaar en hebben het werk neergelegd. De productie ligt volgens hem nagenoeg stil. 'Alleen het kantoorpersoneel werkt door en er zijn een páár afdelinkjes die doorgaan.' Bij de afdeling autolak gaan volgens De Vries achterstanden ontstaan.

Meer loon en afspraken over duurzame inzetbaarheid

De bonden willen onder meer 3,5 procent meer loon en afspraken over duurzame inzetbaarheid. 'Mensen worden ouder en moeten langer werken. Dat moet op een prettige manier gebeuren. Je zou kunnen denken aan een 80-90-100-regeling: 80 procent werken, 90 procent loon en 100 procent pensioen.'

Een akkoord is volgens De Vries nog niet in zicht. Wel zijn er volgens hem 'informele gesprekken' geweest, maar daar wil hij verder niets over zeggen.

Dinsdag start de 48 uursstaking bij de vestiging in Sassenheim. Donderdag leggen werknemers in Hengelo het werk voor 24 uur neer. Of en wanneer er in Arnhem actie wordt gevoerd, is nog niet bekend. Aanvankelijk meldde de FNV dat daar donderdag het werk voor 48 uur wordt neergelegd. Volgens De Vries gaat het in Arnhem alleen om kantoorpersoneel.