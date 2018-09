Vier auto's geramd bij Velperbroek: één gewonde

ARNHEM - Op het Velperbroekcircuit bij Arnhem heeft een auto maandagmorgen vier andere auto's geramd. Er is één gewonde gevallen. Deze persoon zat in de auto die het ongeluk veroorzaakte.

Volgens een videocorrespondent remde de auto niet of nauwelijks. Het is niet bekend wat de oorzaak is.

Twee auto's zijn total loss. Het verkeer kan over de rechterrijstrook.