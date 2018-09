Margreet Blanken speelt rol in Ridders van Gelre

ARNHEM - Actrice Margreet Blanken speelt een rol in de nieuwe Omroep Gelderland televisieserie 'Ridders van Gelre en het Geheim van de Hertogin'.

De Arnhemse actrice vertolkt de stem van een geheimzinnige hertogin die de ridders op een zoektocht stuurt, in het spoor van de hertoginnen van Gelre. In deze rol volgt Blanken acteur Eric van der Donk op, die in de vorige televisieserie de stem van Hertog Karel van Gelre voor zijn rekening nam.

Zuster Reini

Margreet Blanken werd eind jaren tachtig bekend bij het grote publiek als zuster Reini in de populaire dramaserie Medisch Centrum West. Na Medisch Centrum West stond ze veel in het theater, gaf ze verschillende cursussen en workshops en regisseerde ze zelf ook voorstellingen. Tot het najaar van 2017 speelde ze tante Martha in de televisieserie Dokter Tinus.

De televisieserie Ridders van Gelre en Het Geheim van de Hertogin start op maandag 8 oktober. Er komen tien afleveringen. Hierop aansluitend organiseert Omroep Gelderland ook weer Gelredagen. Iedere zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur is een historische locatie of museum gratis toegankelijk voor het publiek. Data en locaties zijn te hier vinden.