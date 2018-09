Deel dit artikel:













PvdA wil oplossing voor sluipverkeer in Koninginnenbuurt Dieren

VELP - De PvdA-fractie in Rheden heeft de aandacht van de gemeente gevraagd voor gevaarlijke verkeerssituaties in de Koninginnenbuurt in Dieren.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

redactie@studiorheden.nl

Door de langdurende werkzaamheden rond het NS-station is het verkeer op de Harderwijkerweg aanzienlijk toegenomen. Het gevolg daarvan is dat automobilisten de wegen in de Koninginnenbuurt als sluiproutes gebruiken. Als gevolg daarvan lopen volgens de PvdA met name scholieren op de fiets veel risico. De fractie vraagt nu om concrete maatregelen door de gemeente op zeer korte termijn.