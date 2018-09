Deel dit artikel:













Herman uit Ede wint 23.000 euro bij Miljoenenjacht Foto: Roy Beusker Fotografie

EDE - Herman Nab uit Ede is de gelukkige winnaar van 23.000 euro in het tv-programma ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht' dat zondagavond te zien was bij RTL 4.

Geschreven door Mediapartner Omroep Ede

Omdat de twee laatste kandidaten die nog in de race waren voor een plek in de finale niet op de rode knop drukten, werd het uitstapbedrag verloot onder een van de aanwezigen op de tribune. Herman gaat het geld onder meer gebruiken voor zijn zoon, die net een nieuw heeft huis gekocht Samen in de prijzen Herman won samen met 49 wijkgenoten uit postcodegebied 6713 een studioplek in de tv-show. Iedereen ging met een soundbar naar huis. Plaatsgenoot Felice wist een plek aan de desk te bemachtigen. Na een spannende vragenronde viel zij als tweede af. Felice won 2.000 euro.