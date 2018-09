NEC-verdediger Kvida speler van de week

De 21-jarige Tsjechische verdediger Josef Kvida is speler van de week in de strijd om de Gelderse voetballer van het jaar.

Hoewel Anass Achahbar de grote man was aan Nijmeegse zijde in een 2-3 overwinning bij Helmond Sport, was het eigenlijk Josef Kvida die het belangrijkste was. Met meerdere goede intercepties voorkwam hij persoonlijk ook puntverlies voor NEC. Daarvoor krijgt hij vijf punten.

We haalden hem al even aan, maar Anass Achahbar maakte twee doelpunten in diezelfde wedstrijd. Een omhaal van de aanvaller zorgde er mede voor dat NEC won in Brabant. Hij krijgt daarvoor vier punten. De drie punten gaan ook naar een NEC'er. Brahim Darri speelde voor het eerst een goede wedstrijd. Hij gaf een assist en scoorde zelf ook.

Twee punten gingen naar Vitesse-aanvaller Tim Matavz, die met een echte spitsengoal Vitesse op voorsprong hielp in de Airborne-wedstrijd tegen ADO Den Haag. Het laatste punt was ook voor een Vitesse-speler. Roy Beerens gaf de goede assist voor de kopbal van Matavz.

KLASSEMENT:

Tim Matavz (Vitesse) 12

Eduardo (Vitesse) 9

Roy Beerens (Vitesse) 9

Fabian Serrarens (De Graafschap) 7

Josef Kvida (NEC) 5

Thulani Serero (Vitesse) 5

Hidde Jurjus (De Graafschap) 5

Brahim Darri (NEC) 5

Anass Achahbar (NEC) 4

Sven Braken (NEC) 4

Jake Clarke-Salter (Vitesse) 4

Leroy Labylle (NEC) 4

Mart Dijkstra (NEC) 3

Norbert Alblas (NEC) 3

Ole Romeny (NEC) 3

Bryan Linssen (Vitesse) 2

Delano Burgzorg (De Graafschap) 2

Sven Nieuwpoort (De Graafschap) 1

Leroy Owusu (De Graafschap) 1

Rens van Eijden (NEC) 1

Vyacheslav Karavaev (Vitesse) 1