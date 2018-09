Drie gewonden door botsing bij Almen

WARNSVELD - Op de N346 bij Almen heeft zondagavond een ernstige aanrijding plaatsgevonden tussen twee personenauto’s. Drie personen raakten daarbij gewond, van wie één zwaar.

Het ongeluk gebeurde kort voor 20.15 uur. Een automobilist wilde vanuit de richting Almen de Lochemseweg oversteken om richting Vorden te rijden. Hierbij zag hij een naderende automobilist over het hoofd. Een flinke aanrijding was het gevolg.



Door het ongeval werd de Lochemseweg in beide richtingen afgesloten voor verkeer. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval.