Op deze school zitten meer dieren dan mensen

Aeres in Barneveld leidt scholieren op tot dierenverzorger. Dat kan zijn voor een kinderboerderij, maar ook voor een dierentuin. De school heeft sinds vorig jaar als enige school in de Benelux de status van dierentuin gekregen.

En dat mag ook wel met zo'n 2.500 dieren, variërend van vissen tot honden, en van exotische vogels tot nu dus ook kamelen. In totaal zijn er ruim 200 verschillende diersoorten. De school telt 2000 leerlingen en heeft dus meer dieren dan mensen binnen de schoolmuren.

Extra scholing voor lerares

Hoefdierendocente Erika Rietema is maar wat trots op de nieuwste aanwinsten en het nieuwe hoefdierenverblijf. De twee kamelen zijn afkomstig van de dierentuinen Safaripark Beekse Bergen in Brabant en ZOO Planckendael in België.

Voordat de dieren naar Barneveld kwamen, heeft de docente zelf ook extra scholing gekregen. De kamelen zijn overigens niet om te aaien. Ze zijn bewust niet tam gemaakt en kunnen daarom ook bijten.