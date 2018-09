Deel dit artikel:













Zondag 23 september: koud, kouder, koudst Foto: ANP

DEELEN - Het was zondag nat en koud in Nederland. Maar vooral op vliegbasis Deelen bij Arnhem was het fris. Daar bleef de thermometer steken op 10,8 graden, en daarmee was Deelen zondag de koudste plek van Nederland.

Het weerstation in De Bilt gaf 10,9 graden aan. Daarmee was het officieel de koudste 23 september ooit gemeten, aldus weerbureau Weeronline. Bovendien was het sinds 1 mei dit jaar niet meer zo koud. Dat is even wennen, gezien de hoge temperaturen die we ook de afgelopen weken nog hadden. Dinsdag beleefde Maastricht zelfs nog een zeldzaam late tropische dag.



Sinds afgelopen vrijdag hebben lagedrukgebieden grip op het Nederlandse weer. Zondag viel er veel regen en dikke wolken schermden de zon af. Een noordelijke wind voerde bovendien koude lucht aan.

