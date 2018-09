Das zit zonnepark Klarenbeek in de weg

Eddie Roosnek van het comité vermoedde de aanwezigheid van de das al jaren. Het dier toonde zich in september voor een opgestelde camera. Roosnek wil niet prijsgeven op welke locatie de das precies is waargenomen. 'Dat doet we in het belang van de das zelf.'

Energiebedrijf Prowind wil in de directe omgeving een 28 hectare tellend zonnepark realiseren, met duizenden zonnepanelen voor de opwekking van duurzame energie. De aanwezigheid van een das betekent dat het huidige plan onmogelijk is, stelt Roosnek. Prowind zal volgens hem maatregelen moeten nemen om het dier te beschermen.

Prowind is voornemens een eigen onderzoek te doen naar de aanwezigheid van de das.

Zie ook: 'Enorm zonnepark verpest uitzicht Klarenbekers'