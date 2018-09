Golfster Van Dam wint tweede titel in Barcelona

ARNHEM - Golfster Anne van Dam heeft met overmacht haar tweede titel op de Europese Tour veroverd. De 22-jarige speelster uit Arnhem zegevierde glansrijk op het Estrella Damm Ladies Open in Barcelona.

Na vier ijzersterke rondjes had ze een voorsprong van acht slagen op de drie nummers twee in de eindstand, de Duitse Caroline Masson, de Zuid-Koreaanse Selin Hyun en de Zweedse Caroline Hedwall. Van Dam begon met een voorsprong van vijf slagen op Hedwall aan de laatste ronde. De Nederlandse golfster had geen last van zenuwen. Ze ging rond in 65 slagen (zes onder par).

Van Dam produceerde zeven birdies en liet alleen op de elfde hole een slag liggen. Van Dam eindigde op een totaal van 258 slagen. Ze etaleerde in Spanje vier dagen lang een uitstekende vorm, met rondjes van 64, 64, 65 en 65.

Van Dam won haar eerste titel op de Europese Tour in 2016. Ze schreef destijds het Xiamen Open op haar naam.