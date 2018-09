Weer volle bak bij 24ste editie van de Posbankloop

VELP - Het is weer volle bak bij de 24ste editie van de Posbankloop komende zondag. Er doen opnieuw 2500 deelnemers mee. De hardlopers kunnen kiezen uit twee afstanden: zes kilometer of vijftien kilometer. De wedstrijdloop van zes kilometer start om 13.00 uur, om 14:00 uur start die van vijftien kilometer.

Deelnemers starten op de Rozendaalselaan door een levensgrote Tijgerkop. Daarna volgt er een parcours met verrassend veel hoogtemeters. De Emmapiramide wordt tijdens de Posbankloop omgedoopt tot de muur van Aalbers. Er is een tijdmeting op de steilste klim van de Posbankloop over een segment van 500 meter. Van de deelnemers loopt 34 procent zes kilometer en 66 procent vijftien kilometer.

Voor 250 jeugdige lopers is er om 12.15 een Kidsrun. De kinderen kunnen kiezen tussen een afstand van 500 meter of 1000 meter. Ze krijgen ook een startnummer, mogen door de Tijgerkop rennen en ontvangen een Posbankloop medaille als ze over de eindstreep komen.

Bij de finish kunnen mensen wat eten en drinken en zorgt een DJ voor muziek.

Foto: Renée Tijdink / Posbankloop