VIDEO: Vader en zoon gered van verdrinkingsdood na ongeluk met zeilboot

ELBURG - Een vader en zoon zijn zaterdag met onderkoelingsverschijnselen uit het Veluwemeer gehaald. Dat gebeurde nadat hun zeilbootje tussen Elburg en Harderwijk was omgeslagen.

Mensen aan de kant zagen dat de twee in nood waren en sloegen alarm. Volgens de Koninklijke Reddingsmaatschappij Station Elburg (KNRM) was de opluchting bij vader en zoon groot toen zij in beeld kwamen. Ze bleken al drie kwartier in het koude water te liggen.

Beelden van de reddingsactie (tekst gaat verder onder de video):

Uitgeput en onderkoeld

Midden op het Veluwemeer is het water zo'n twee meter diep dus je kunt er niet staan. De twee hielden zich vast aan de omgeslagen boot en hadden drie keer tevergeefs geprobeerd om die rechtop te krijgen. Daardoor waren ze uitgeput geraakt en onderkoeld.

Na de reddingsactie zijn de twee per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de KNRM zijn ze net op tijd uit het water gehaald.