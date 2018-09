VIDEO: Stersopraan van André Rieu te gast bij Zin in Zondag

Op haar 21ste werd sopraan Mirusia Louwerse ontdekt door André Rieu, nu 12 jaar later reist ze over de hele wereld met haar eigen shows. Vanochtend was ze te gast bij Daan Hartgers bij Zin in Zondag om vragen van luisteraars te beantwoorden.

De van oorsprong Australische Mirusia bracht in 2017 haar eigen album From the Heart uit, waarmee ze op wereldtournee is. Tussendoor maakt ze een stop in Nederland om een maand lang op te treden.

Na haar studie aan het conservatorium kwam ze in contact met André Rieu, die haar graag meewilde op tournee. De sopraan bleef in Maastricht, waar ze uiteindelijk vijf jaar woonde. In die tijd reisde ze met Rieu de wereld rond. Momenteel woont Mirusia weer in Australië, maar vanwege haar werk is ze vaak in Nederland.

Bekijk hier de uitzending van Zin in Zondag met Mirusia Louwerse (tekst gaat verder onder de video):

From the Heart

Vorig jaar toerde ze al met haar eigen internationale orkest door ons land. In haar show From the Heart brengt ze melodieën die recht uit het hart komen.

'Er is veel verdriet om ons heen, omdat er allemaal nare dingen in de wereld gebeuren. Ik wil de mensen daarom meenemen met mijn muziek om even al die dingen te vergeten', aldus Mirusia.