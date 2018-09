Boeren stappen over op soja: 'Prachtig mooi gewas'

Jan ten Bosch uit Hoog Soeren op de Veluwe is één van hen. Hij teelt nu voor het tweede jaar soja en is deze week druk bezig met de oogst. 'Soja is een prachtig mooi gewas. Het zaad wordt met een bacterie geënt, waardoor er absoluut geen mest en ook geen kunstmest op komt. Dus wat dat betreft is het een heel duurzaam gewas.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Soja is de toekomst

Op dit moment telt Gelderland acht sojaboeren. Die zorgen samen voor een groei van dertig procent in één jaar tijd. Landbouwcoöperatie Agrifirm ondersteunt de sojatelers met raad en daad.

Henk Vermeer van Agrifirm gelooft om verschillende redenen in de toekomst van soja in Nederland. 'Vanuit Europa is het beleid dat we veel meer zelfvoorzienend moeten worden op het gebied van eiwitproductie. Nu nog importeren we veel soja vanuit Amerika. Als we lokaal meer zelf verbouwen, hoeft er minder van ver weg te komen. Daarnaast mag in Europa geen genetisch, gemodificeerde soja worden verbouwd. Die uit Amerika is dat vaak wel. Ook groeit de behoefte aan alternatieven voor vlees. Soja is daar uitstekend geschikt voor', legt hij uit.