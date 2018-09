Teleurstelling na afgelasting parasprong Groesbeek

GROESBEEK - De herdenkingssprongen die dit weekend in Groesbeek stonden gepland zijn niet doorgegaan.

Volgens lokale nieuwssite De Groesbeek verlieten honderden mensen teleurgesteld het terrein in Klein Amerika.

Zondagochtend was het mistig op Klein Amerika, waardoor uiteindelijk is besloten niet te springen. Vrijdagavond werd de sprong ook al afgelast omdat er veel wind stond en onweer in de lucht hing.

