Vrouw belandt met auto in sloot in Kootwijkerbroek Foto: Omroep Gelderland

KOOTWIJKERBROEK - Een vrouw is zaterdagavond in Kootwijkerbroek met haar auto in een sloot beland.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 22.45 uur op de Wesselseweg. Hoewel de wagen zwaar beschadigd raakte, kwam de bestuurster er zonder kleerscheuren vanaf. Een bergingsbedrijf heeft de wagen uit de sloot getrokken. Volgens een videocorrespondent is het de zoveelste auto die in de S-bocht van de weg raakt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52