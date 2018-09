Deel dit artikel:













Fikse brand in schuur met trekkers in Zutphen

ZUTPHEN - In een grote schuur aan de Bronsbergen in Zutphen is zondagochtend brand ontstaan.

In de schuur van ongeveer 10 bij 14 meter ligt hooi opgeslagen. Ook zouden er enkele trekkers in staan. De brandweer Zutphen heeft twee tankautospuiten ingezet. Ook de brandweer van Vorden is uitgerukt met een grote tankwagen om de vlammen te bestrijden.