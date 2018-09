Nederlands oudste wapenhandel stopt: 'Ook dinosaurussen sterven'

ARNHEM - De Arnhemse wapenhandel Hes van Zweeden sluit na ruim 182 jaar zijn deuren.

Menig man heeft zijn neus tegen de etalage gedrukt om te kijken wat er te koop is in de winkel. De zaak met klassieke vuurwapens, grote (jacht)messen, luchtbuksen, vuurwapens, sportwapens en jachtbenodigdheden is een begrip in Arnhem. Maar aan alles komt een einde, en dus ook aan de winkel die in 1836 werd opgericht door Hendrik Hes van Zweeden.

Dip in de omzet

'De afgelopen jaren was ik op zoek naar iemand die de zaak wilde overnemen', zegt eigenaar Hendriks. 'Maar mijn bedrijfsleider, die overigens uitstekend zijn werk deed, besloot uiteindelijk dat hij een andere kant op wilde.'

De herinrichting van het plein voor de Eusebiuskerk zorgde voor een dip in de omzet. 'Voor het eerst draaiden we verlies, maar dat was te overzien. Je moet door die zure appel heen. Nu ligt er een prachtig plein, maar we zijn minder goed bereikbaar met de auto. Onze klanten kopen vaak 1000 patronen in een doos, en die weegt nogal wat', legt Hendriks uit.

Nu moeten automobilisten nog verder weg parkeren. De online-tak van de winkel uitbouwen ziet Hendriks niet zitten. 'Dan moet je echt groot worden. En ik ben inmiddels 65 jaar oud, ik heb niet meer de puf om iets nieuws op te zetten.'

Geweermaker

Met de sluiting komt een einde aan 132 jaar vuurwapengeschiedenis in Arnhem. Hendrik Hes van Zweeden (geboren in 1810) was geweermaker in het Nederlandse leger. Daarna oefende hij zijn vak uit in de winkel met jachtartikelen die hij had overgenomen van J. van de Wall uit de Turfstraat. Dat jaar verhuisde hij de winkel naar de Oeverstraat. Hij verkocht onder andere kruit, kogels, wapens, en wapenaccessoires.

Tegenspoed

In 1866 werd de winkel verwoest door een grote brand, maar herbouwd. In 1870 deed Hendrik Hes van Zweeden de zaak over aan zijn zoon, Hendrik Jr. Tijdens de slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog werd de winkel opnieuw zwaar beschadigd en leeg geplunderd.

Ook de woning van de familie Van Zweeden raakte verwoest. De 68-jarige eigenaar liet de wederopbouw van de winkel over aan zijn geweermaker W.H.A. Berensen, die al meer dan dertig jaar bij hem in dienst was.

Laatste jaren

De wapenhandel maakte moeilijke jaren door, maar wist het hoofd boven water te houden. In 1954 kwam de zoon van Berensen in de zaak, en twee jaar later verhuisde het bedrijf naar de huidige locatie aan de Broerenstraat 17.

In 1983 werd Hes van Zweeden opnieuw verkocht, ditmaal aan de huidige eigenaar J.N. Hendriks.

Toekomst

De afgelopen jaren zocht Hendrik naar geschikte kandidaten om zijn zaak over te nemen. Ze hadden of geen geld, of niet de benodigde papieren. De winkel sluit; het pand zal worden verkocht.

'Het zal wel horeca worden. Het is er een prachtige locatie voor en de verkoop zorgt voor een goede oudedagsvoorziening. Hendriks is niet bitter niet over de sluiting van de winkel: 'ook dinosaurussen sterven.'