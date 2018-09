Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











VIDEO: Nagenieten van de parachutisten boven de Ginkelse Heide Foto: ANP

EDE - Het was een spectaculair gezicht: de honderden parachutisten die zaterdag boven de Ginkelse Heide uit verschillende vliegtuigen sprongen. De luchtlandingen waren onderdeel van de herdenking van Operatie Market Garden. Voor diegenen die de mass droppings hebben gemist of nog even willen nagenieten, maakte Omroep Gelderland deze korte samenvatting.

(tekst gaat verder onder de video) Ongeveer 40.000 mensen hebben de herdenking van Operatie Market Garden en de dropping van de parachutisten bijgewoond. De organisatie beschouwde de sprong als een generale repetitie voor volgend jaar. Dan is het precies 75 jaar geleden dat boven de Ginkelse Heide duizenden Britse militairen werden gedropt. Zie ook: Luchtlandingen Ginkelse Heide generale repetitie voor 2019 Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52