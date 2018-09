Veel regen en maar 12 graden: 'Het is veel te koud voor de tijd van het jaar'

WAGENINGEN - Na een regenachtige zaterdag kunnen we ons vandaag opnieuw opmaken voor een echte herfstdag. Er worden weer stevige buien verwacht en de temperatuur komt in Gelderland niet boven de 12 graden uit.

'Het is veel te koud voor de tijd van het jaar', benadrukt weerman Jordi Bloem van MeteoGroup in Wageningen. 18 graden is volgens hem de norm voor deze tijd. 'Lang geleden, ergens in mei, hadden we voor het laatst temperaturen beneden de 15 graden', weet Bloem.

Donderdag weer 20 graden

Hoeveel regen er vandaag in Gelderland gaat vallen, is niet duidelijk. 'Waarschijnlijk trekt de meeste regen net ten zuiden van de provincie langs. Het is dan ook een beetje onzeker hoeveel er precies gaat vallen.'

Maandag wordt het weer iets beter. Er valt een losse bui en met 14 graden is het nog aan de frisse kant. In de dagen daarna krabbelt de temperatuur op en laat de zon zich wat meer zien.

'Donderdag kan het weer rond de 20 graden worden. Maar de nachten zijn wel koud. In de nacht van dinsdag op woensdag hebben we misschien wel vorst aan de grond', aldus Bloem.