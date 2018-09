Deel dit artikel:













Vier aanhoudingen na diefstal steigers Foto: politie Harderwijk

HARDERWIJK - De politie in Harderwijk heeft in de nacht van zaterdag op zondag vier verdachten aangehouden die gestolen steigers in hun busje hadden liggen.

Waar de steigers zijn weggenomen is niet duidelijk. De politie vermoedt bij het Waterfront. Wie de steigers herkent, wordt verzocht zich te melden.