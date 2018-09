Slutskiy heeft geen antwoorden voor enorm verval Vitesse: 'verschil van dag en nacht'

ARNHEM - Vitesse stortte zaterdagavond na rust als een kaartenhuis in elkaar. ADO pakte nog een punt in Gelredome. 'Ik zoek naar antwoorden voor de vele vragen die ik heb.'

De blik van Slutskiy na afloop van de teleurstellende 1-1 was er eentje die het midden hield tussen verbijstering en woede. De Rus zag zijn Vitesse voor rust fel en goed spelen. Zeker in het eerste half uur was er niets aan de hand. 'We waren dominant en speelden misschien wel ons beste half uur van dit seizoen. Ik was echt tevreden.'

Daarna, vlak voor rust, trad het verval al langzaam in. In de tweede helft was Vitesse geen schim meer van de agressieve en goed combinerende ploeg van het eerste bedrijf. 'Het is ook het eerste wat ik mij nu aanvraag', sprak een aangeslagen Slutskiy in de catacomben.

Lange ballen

'Waarom is het verschil zo groot? Waren speelden we ineens zo vaak de lange bal terwijl we in het centrum spelers hebben die goed de opbouw kunnen verzorgen? Ik snap daar niets van. En waarom zijn we ineens niet meer fel zoals in de eerste helft? Al die vergissingen die we maakten. Ik heb nu geen antwoorden.'

Mentaliteit

Het verval geeft te denken. Toen ADO met meer lef ging spelen en een tandje bijzette in GelreDome, liet Vitesse zich veel te makkelijk aftroeven. 'Het is mentaal denk ik', vervolgde Slutskiy. 'Het zal iets met psychologisch zijn dat tussen de oren zit. Ik heb een contrast van dag en nacht gezien. We waren niet flexibel na rust. Konden het niet meer omdraaien. Het was slecht en ik ben erg teleurgesteld.'

Bryan Linssen

Slutskiy posteerde Linssen op de bank. Bero en Ødegaard speelden net als vorige week tegen PEC Zwolle waardoor Beerens weer vanaf links opereerde. 'Hij is tien dagen geblesseerd geweest', verdedigde de coach van Vitesse zich. 'Ik vond het goed staan tegen PEC. Daar deden we het goed. Maar Linssen is een belangrijke speler voor ons.'

'Sorry'

Zo sloot Vitesse een week vol fraaie activiteiten rond de herdenking van Operatie Market Garden in mineur af. Onder toeziend oog van vier veteranen in het stadion overheerste na afloop de deceptie. Ook bij de trainer. 'Ik wil sorry zeggen. Op zo'n mooie historische dag.'