Büttner snapt niks van Vitesse: 'We speelden geen voetbal meer'

'In de eerste helft hadden we er dan ook meer dan één moeten scoren. In de tweede helft speelden we gewoon geen voetbal meer. Ik heb er ook geen verklaring voor waarom niet, we maakten het onszelf zo onnodig moeilijk.'

En daardoor speelde Vitesse dus gelijk tegen ADO in het traditionele Airborne-duel. Büttner vond het mede daardoor een bijzondere avond. 'Natuurlijk ook door die minuut stilte voor de slachtoffers in Oss. Het is vreselijk wat er met die kinderen is gebeurd. Iedereen stond op, leeft mee en applaudisseert. Dat was een echt kippenvel moment. En dat geldt natuurlijk ook voor de Airborne, het is mooi dat we dat doen voor die mensen.'



Toch kon Vitesse de avond voor de vier aanwezige Airborne-veteranen niet mooier maken door te winnen. 'Maar ik vind dat we respect moeten tonen, of je nou wint of niet. En dat hebben we gedaan, dat is mooi voor iedereen. En het werd heel erg gewaardeerd.'