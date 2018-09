Indrukwekkend: GelreDome staat stil bij drama Oss

Het stadion barstte in de vierde minuut uit in luid geklap ter nagedachtenis aan de vier slachtoffers. Op een spandoek stond 'Zo oneerlijk, te jong en te klein om nu al een ster in de hemel te moeten zijn.'

Het drama in Oss leidde landelijk tot veel emotionele reacties. Een ander kind en een begeleidster liggen nog met ernstige verwondingen in het ziekenhuis.

Een supportersgroep van Vitesse, VIVO 1892, riep eerder al op om de slachtoffers tijdens de wedstrijd te herdenken. De wedstrijd in GelreDome was al bijzonder omdat deze in het teken staat van de Airborne herdenkingen, die deze week plaatsvinden in Arnhem en omgeving.