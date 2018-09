Stersopraan van André Rieu te gast bij Radio Gelderland

ARNHEM - De bekende sopraan Mirusia Louwerse is zondag te gast in het programma Zin In Zondag van Omroep Gelderland. Mirusia zingt in het orkest van André Rieu en heeft inmiddels ook een eigen album.

De in Australië geboren Mirusia kwam na haar studie aan het conservatorium al snel in contact met André Rieu. Met zijn orkest toert ze de hele wereld over. Dat weerhield haar er niet van om in 2017 haar eigen album From The Heart uit te brengen.



Eerder vertelde de sopraan aan Omroep Gelderland dat de melodieën op haar album recht uit het hart komen: “Er is veel verdriet om ons heen, omdat er allemaal nare dingen in de wereld gebeuren. Ik wil de mensen daarom meenemen met mijn muziek om even al die dingen te vergeten.”

Presentator Daan Hartgers ontvangt Mirusia zondag tussen 09.00 en 10.00 uur. Zin In Zondag is een programma over bezinning, religie, natuur en gevarieerde (klassieke) muziek. Mirusia: “Ik kijk er erg naar uit om weer te gast te zijn bij Zin in Zondag. Ik vind het programma altijd gezellig en vind het fijn om de vragen van de luisteraars weer te kunnen beantwoorden. Zin In Zondag is voor mij nu bijna een jaarlijkse traditie geworden.”