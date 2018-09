Vitesse speelt Airborne-duel gelijk tegen ADO

Veteranen komen het stadion in. Foto: Omroep Gelderland

Een onderdeel van de activiteiten rondom de Airborne wedstrijd is de muziek van The Royal British Legend

ARNHEM - Vitesse heeft zaterdagavond het traditionele Airborne-duel niet kunnen winnen. Hoewel de Arnhemmers in de eerste helft het overwicht hadden, was er de tweede helft niks meer van over. Het werd tegen ADO Den Haag dan ook 1-1. De Arnhemse ploeg eindigde het duel ook nog eens met tien man, omdat Van der Werff twee keer een gele kaart pakte.

EINDSTAND VITESSE-ADO DEN HAAG: 1-1

90': Eduardo voorkomt dat ADO hier nog wint.

90': ROOD! Van der Werff zet een blokkade op en hij had al geel. Dus dat betekent een schorsing volgende week.

84': Vitesse komt er niet meer uit. ADO is gewoon de betere ploeg de tweede helft.

77': Vitesse heeft nog ongeveer een kwartier om dit bijzondere duel winnend af te sluiten.

71': En weer een wissel. Bero gaat eraf, Darfalou komt er als extra spits bij.

68': En Vitesse wisselt meteen. Ødegaard verlaat het veld, Linssen komt erin.

67': GOAL! Daar is de 1-1. El Khayati, uitgerekend de man die iedereen in de gaten moet houden, duikt uit het niets op voor Eduardo. Het is gelijk.

63': Ook Navarone Foor heeft het niet makkelijk vandaag. Hij laat zich niet zo gelden als de weken hiervoor.

Foto: Wil Kuijpers

59': Vitesse krijgt het wat moeilijker. ADO komt steeds dichter bij de Arnhemse goal.

56': Nu een enorme kans voor ADO. Elson Hooi schiet de bal via een Vitesse-verdediger op de lat.

49': Een grote kopkans voor Bero, maar de kleine middenvelder kopt over.

46': De tweede helft is weer begonnen. In de rust waren Vitesse-directeur Joost de Wit en de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, bij de veteranen.

45': Rust. Kijk hier nog even terug naar de indrukwekkende minuut voor de slachtoffers van het drama in Oss.

45': Een van richting veranderd schot van Foor spat uiteen op de lat.

40': Vitesse valt wel aan, maar het gaat vaak mis in de eindpass.

34': Vitesse denkt even aan een penalty na een handsbal, de VAR kijkt er ook naar. Uiteindelijk is de beslissing dat er geen opzettelijk hands is gemaakt.

29': Trainer Leonid Slutskiy lijkt er nog niet gerust op. Al is het zijn ploeg die het spel dicteert.

23': El Khayati heeft een goede vrije trap in huis, maar Eduardo stompt de bal weg.

19': GOAL! Een prachtige voorzet van Beerens wordt goed raak gekopt door Matavz. De Sloveen is weer op dreef, want vorige week scoorde hij ook al twee keer.

18': Daar was Vitesse dichtbij de 1-0, maar Bero schiet een goed opgepikte bal net naast.

12': Ondertussen zijn er nog geen grote kansen geweest in deze wedstrijd.

5': Het spel lag stil, daardoor konden de spelers ook meeklappen.

4': Iedereen gaat staan en klapt. De vier kinderen die omkwamen bij een ongeluk in Oss worden zo herdacht.

1': We zijn begonnen.

20.44 uur: Nog een sfeeractie vanuit de supporters. Nu kunnen we gaan beginnen.

20.40 uur: De vier aanwezige Airborne-veteranen zijn binnen.

Foto: Wil Kuijpers

20.36 uur: Clubsymbool Hertog vliegt vandaag geen rondje, hij gaat voor de spelers uit het veld op.

20.35 uur: Ondertussen is Leonid Slutskiy in gedachten verzonken en ijsbeert hij al een beetje langs de lijn heen en weer.

20.30 uur: The Royal British Legion laat zich alvast horen een kwartier voor de aftrap. Ze zijn vaste gast tijdens de Airborne wedstrijd in Gelredome en zullen ook in de rust te horen zijn.

20.20 uur: Bryan Linssen ontbreekt dus vanavond, enigszins verrassend. Heeft de linksbuiten echt nog last van zijn enkel, of heeft Slutskiy de Limburger gepasseerd?

20.15 uur: Dat het de Airborne-wedstrijd is, is overal in het stadion wel te zien.

20.06 uur: Vitesse moet oppassen voor El Khayati, de ADO-middenvelder heeft er al zes in liggen.

20.00 uur: Alexander Büttner is er wel weer bij vandaag, dat betekent dat Max Clark weer op de bank zit.

19.55 uur: Bryan Linssen speelde vorige week ook niet tegen PEC Zwolle. De aanvaller had last van zijn enkel. Hij leek weer fit te zijn voor vandaag, maar hij start alsnog op de bank. Dat betekent dat Ødegaard op rechtsbuiten staat en Bero op 'tien'.

Opstelling: Eduardo; Karavaev, Clarke-Salter, Van der Werff, Büttner; Serero, Bero, Foor; Ødegaard, Matavz, Beerens.