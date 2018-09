Deel dit artikel:













Liveblog: Vitesse alsnog zonder Linssen in Airbornewedstrijd Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Bryan Linssen is afgehaakt voor de wedstrijd Vitesse-ADO Den Haag. De linksbuiten zal daarom niet meespelen in de wedstrijd die in het teken staat van de Airborne-herdenking. Volg alle ontwikkelingen rond het duel in onderstaand liveblog.

20.06 uur: Vitesse moet oppassen voor El Khayati, de ADO-middenvelder heeft er al zes in liggen. 20.00 uur: Alexander Büttner is er wel weer bij vandaag, dat betekent dat Max Clark weer op de bank zit. 19.55 uur: Bryan Linssen speelde vorige week ook niet tegen PEC Zwolle. De aanvaller had last van zijn enkel. Hij leek weer fit te zijn voor vandaag, maar hij start alsnog op de bank. Dat betekent dat Ødegaard op rechtsbuiten staat en Bero op 'tien'. Opstelling: Eduardo; Karavaev, Clarke-Salter, Van der Werff, Büttner; Serero, Bero, Foor; Ødegaard, Matavz, Beerens. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52