Pannaveld VV Elspeet geopend

Dankzij sponsoren en een bijdrage van de gemeente Nunspeet is in Elspeet een pannaveld geopend op het terrein van voetbalvereniging Elspeet.

Wat vrijwilligers zelf konden doen hebben ze zelf opgepakt, maar de uiteindelijke aanleg van het veldje is door bedrijven gedaan.

Het veld is bedoeld voor de jeugd van VV Elspeet, maar er zit ook een deur buiten het complex. Kinderen kunnen de sleutel ophalen en er zes dagen per week 24 uur per dag gebruik van maken.