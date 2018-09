Schenking voor aanschaf labyrintfiets bewoners Philadelphia

NUNSPEET - Vereniging Gemeentebelang en BCE hebben tijdens de familiedag op locatie Piersonstraat een cheque van duizend euro overhandigd aan Philadelphia. Door de bewoners van de locatie werd enthousiast gereageerd toen de fiets binnen kwam.

Mede dankzij deze schenking is het mogelijk geweest een zogeheten labyrintfiets voor de bewoners aan te schaffen. Met een labyrintfiets kunnen bewoners van de Piersonstraat virtuele fietstochten maken.

Goed voor de bewoners

De fietstochten op de labyrintfiets dragen bij aan zowel het fysieke welzijn van de bewoners alsook het geestelijke welzijn.

Gemeentebelang hield in augustus voor de tiende keer de Nunspeetse Heideloop, een (hard)loopevenement op de Stakenberg in Elspeet. De tiende editie was een succes, met een kleine tweehonderd hardlopers.

De hoofdsponsor maakte bekend de tiende editie extra te willen ondersteunen. Naast het jaarlijks maatschappelijk doel waar Gemeentebelang een deel van de opbrengst aan schenkt (dit jaar de IJsvereniging Hulshorst), werd bekend dat een fors bedrag aan een goed doel in de zorg geschonken zou worden.