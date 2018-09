Deel dit artikel:













Gewonde bij brand in Didam Foto: Jordi Deckert / Eastview Media

DIDAM - In een schuur aan de Dijksestraat in Didam is zaterdagmiddag brand ontstaan. De rookwolk was in de verre omtrek te zien.

De brandweer schaalde snel op omdat het volgens eerste berichten zou gaan om een gebouw dat tegen een woning zou staan. Toen de brandweer aankwam bleek er nog redelijk veel ruimte tussen de schuur en de woning te zijn. In de schuur werd aan een carnavalswagen gebouwd. De brand ontstond bij laswerkzaamheden. De bouwers probeerden het vuur nog te blussen, maar de brand greep te snel om zich heen. De carnavalswagen is zwaar beschadigd geraakt. Een persoon liep brandwonden op, waarvoor hij in het ziekenhuis moet worden behandeld. Meerdere mensen hebben rook ingeademd en worden door ambulancepersoneel gecontroleerd. Een oudere vrouw is zo van de brand geschrokken dat er een ambulance werd opgeroepen. Ze is door medisch personeel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Het gaat om een uitslaande brand in een flink bijgebouw van ongeveer 25 bij 10 meter. Volgens de brandweer is er in de golfplaten op het dak geen asbest aanwezig. Er zijn geen personen meer binnen.