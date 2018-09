Waterstof challenge is kennismaking met 'vervoer van de toekomst'

Vijftien teams stonden vrijdag in Arnhem klaar voor een rit van vierentwintig uur door heel Europa. De inzittenden wilden kennis maken met deze milieuvriendelijke manier van autorijden. Onder hen ook Ineke en Ruud Melchers, zij vanuit haar 'groene hart' en hij vanuit zijn passie voor techniek. 'Die komen op deze manier mooi samen', zegt Ruud.

(Tekst gaat verder onder de video)



Water drinken uit de uitlaat

Rijden op waterstof is eigenlijk elektrisch rijden. Maar in plaats van een accu die moet worden opgeladen, levert een zogenoemde brandstofcel de stroom. In de cel vormen waterstof en zuurstof samen elektriciteit. Water is het restproduct. Organisator Bastiaan du Pré tapt een glaasje uit de 'uitlaat' van een Toyota Mirai en drinkt het op. 'Goed drinkbaar', zegt hij.

Nog bijna geen tankstations

Geen vieze uitstoot dus en geen wachttijd voor het opladen. Als je tenminste waterstof kunt tanken. En daar zit hem nu juist het probleem. Want dat kan nog bijna nergens in Nederland. Alleen in Helmond en Rhoon bij Rotterdam staan tankstations waar je als particulier goed terecht kunt voor een volle tank.

Elders staan wel waterstofpompen, maar daar kunnen bestuurders alleen terecht tijdens kantooruren én als zij ingeschreven staan bij de organisatie. Ook in Arnhem staat er één maar die heeft 'slechts' een druk van 350 bar in plaats van 700 bar. Dat betekent dat je een personenauto slechts voor de helft kunt voltanken en dus ook veel minder ver kunt rijden.

Uitdaging

In Duitsland staan intussen al zo'n vijftig tankstations, maar zelfs dan moet je de reis nog goed plannen. Deelnemer Kim Hoeks: 'Dus dat is ook wel een uitdaging aan deze challenge dat je goed uitstippelt waar je gaat tanken.'

Met powermode naar Zandvoort

Deelnemer Ineke Melchers ziet een taak voor de overheid. 'Het is ontzettend belangrijk dat de overheid gelooft in rijden op waterstof en ontwikkelingen stimuleert.' Haar man Ruud geniet intussen vooral van de rij-ervaring. 'Het zoeft echt, en dan staat de auto nog maar in eco mode. Hij heeft ook nog een powermode. Nou als je die erin zet, dan kun je gewoon naar Zandvoort.'

Winnaars

Het winnende team van de waterstof challenge werd zaterdagmiddag bekend gemaakt. De winnaars van 'team kerkhof' deden binnen 24 uur onder meer Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein aan. Ze haalden ook veel punten door het posten van wervende filmpjes om maar zo veel mogelijk mensen over te halen op waterstof te gaan rijden. Zodat er uiteindelijk ook meer tankstations zullen komen.