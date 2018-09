Driel herdenkt Poolse soldaten

DRIEL - In Driel zijn zaterdag de Poolse soldaten herdacht die meestreden in operatie Market Garden.De herdenking vond plaats bij het monument aan de Drielse Rijndijk.

Aan de operatie namen Amerikaanse, Britse, Poolse en Nederlandse soldaten deel. De soldaten moesten de bruggen over de rivieren in handen krijgen en dan doorstoten naar Duitsland. De geallieerden slaagden er niet in de laatste brug bij Arnhem in te nemen.

Jarenlang is het de Polen verweten dat het mislukken van Market Garden hun schuld was. Ze zouden niet dapper genoeg zijn geweest en niet goed hebben gevochten. Pas in 2006 werd hun inzet erkend en werden zij onderscheiden voor hun prestaties tijdens Market Garden.



De herdenking werd bijgewoond door drie Poolse veteranen die tegenwoordig in Groot-Brittannië wonen.