Brandgevaarlijke gevelplaten van Nijmeegs wooncomplex vervangen

NIJMEGEN - De gevelplaten van het Nijmeegse wooncomplex De Valckenaer worden vervangen, omdat ze brandgevaarlijk zouden zijn. Dat meldt Standvast Wonen, de eigenaar van het wooncomplex in een brief aan de bewoners.

Bewoners maakten zich na de verwoestende brand in de Grenfell Tower in Londen, ruim een jaar geleden, zorgen over de brandveiligheid van de gevelbekleding van hun flats. Soortgelijke platen bij het Nijmeegse ouderencomplex De Meiberg zijn in juni grotendeels weggehaald.

Volgens de verhuurder van de appartementen aan de 53e tot en met 55e straat Lankforst is de kans op brand in De Valckenaer klein, maar nemen ze het zekere voor het onzekere. Daarover is overleg geweest met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, die toezicht houdt op bouwactiviteiten in Nijmegen en omgeving. De vervanging van de platen begint dinsdag.

Brandwacht

In de brief aan de bewoners meldt Standvast Wonen ook dat een brandwacht 's nachts een oogje in het zeil houdt. Deze bewaker is de komende dagen tussen 20.00 uur en 08.00 uur aanwezig. De brandwacht blijft actief totdat de gevelplaten zijn vervangen.

Zie ook: Onrust over brandgevaarlijke gevels in wooncomplex Nijmegen