Tafeltennisster Li Jie uitgeschakeld op EK Foto: EPA

ALICANTE - Tafeltennisster Li Jie is zaterdag uitgeschakeld op de EK in het Spaanse Alicante. De Edese strandde zowel in het enkelspel als de vrouwendubbel.

In het enkelspel trof Li Jie in de achtste finales de Duitse Sabine Winter. Die had zes games nodig tegen de geboren Chinese: 11-3 12-10 7-11 9-11 11-8 11-9. Eerder was Li Jie al met haar Poolse partner Li Qian uitgeschakeld in het dubbelspel. Het Luxemburgse koppel Lian Ni Xia en Sarah de Nutte won in de kwartfinales met 4-0 13-11 11-5 11-7 11-9.