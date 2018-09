40.000 mensen bij luchtlandingen en herdenking Market Garden

EDE - Ongeveer 40.000 mensen hebben op de Ginkelse Heide bij Ede de herdenking van Operatie Market Garden en de dropping van de parachutisten bijgewoond. Ook waren zo’n 20 veteranen aanwezig bij de plechtigheden.

De aanwezigen zagen hoe bijna 800 parachutisten uit vliegtuigen sprongen en op de Ginkelse Heide landden. Het ging om Engelse para’s van The Parachute Regiment uit Engeland, para’s van 11 Luchtmobiele Brigade uit Nederland en para’s uit onder meer de VS en andere NATO-landen. Zij sprongen uit verschillende vliegtuigen, waaronder C-130 Herculessen, een Casa en een historische Dakota.

Kransleggingen

Bij de herdenking werd een krans gelegd door de Edese burgemeester René Verhulst namens de Edese bevolking. Daarnaast legden het 2th Battalion The Parachute Regiment, de 6de Poolse brigade, 11 Luchtmobiele Brigade, de 82th USA Airborne Division en het Voormalig Verzet kransen bij het monument. Ook was er een kranslegging van leerlingen van basisschool Het Startpunt uit Ede.

Massale belangstelling

Burgemeester René Verhulst van Ede is blij met de belangstelling: 'Deze dag verbindt het spectaculaire van de paradropping met het belang van herdenken. Dat daar ieder jaar weer duizenden mensen op afkomen, inclusief heel veel jongeren, is mooi om te zien. We willen vooral het belang en de waarde van herdenken bij de jeugd van nu levend houden. Nu en natuurlijk in opmaat naar volgend jaar als we groots zullen stilstaan bij 75 jaar Market Garden.'

