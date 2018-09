Putten start pilot om statushouders sneller te laten inburgeren

PUTTEN - Asielzoekers met een verblijfsvergunning sneller laten inburgeren, dat willen de gemeente Putten en het Entree College Nederland ECN. Samen zijn zij een pilot gestart om deze zogenoemde statushouders zo snel mogelijk goed mee te laten doen.

Eind augustus ondertekenden de partijen het contract hiervoor. Tijdens de pilot starten twee klassen van het ECN met een intensiever programma om de Nederlandse taal te leren. De statushouders gaan hierbij 4 of 5 keer per week naar school, terwijl dat vroeger maar 3 keer was.

Daarnaast worden er individuele taallessen gegeven. Tijdens deze lessen is er extra aandacht voor het leren van woorden en begrippen waar de statushouders mee te maken krijgen in het (vrijwilligers)werk dat zij naast hun opleiding doen.

'Vergroot kansen'

Zo wordt er een link gelegd tussen de werkpraktijk en het taalonderwijs. Volgens ECN directeur Van den Hazel is het verbinden van taal en werk belangrijk voor een succesvolle inburgering.

Van den Hazel: 'Dit intensieve programma zorgt niet alleen voor betere taalbeheersing bij de statushouders, maar vergroot ook hun kansen op werk.'

Ook de gemeente is blij met de pilot. 'Als gemeente Putten willen we inzetten op een snelle en goede integratie van statushouders. Taal en werk zijn daarbij twee cruciale onderdelen', aldus wethouder Priem.

De pilot duurt tot en met het eerste kwartaal van 2019. Dan doen de statushouders hun inburgeringsexamen.